Два беспилотника были сбиты системой ПВО на подлете к Воронежу

9 июня после падения беспилотника в Воронеже на ул. Белинского был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба – из-за произошедшего в городе были повреждены частный и многоквартирный дом. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление. Расселения высотки, в которой проживают до 90 человек, не потребовалось, сообщали власти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством.