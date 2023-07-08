Два беспилотника были сбиты системой ПВО на подлете к Воронежу
На подлете к Воронежу уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», – написал он и добавил, что держит обстановку на контроле «с профильными службами и ведомствами».
9 июня после падения беспилотника в Воронеже на ул. Белинского был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба – из-за произошедшего в городе были повреждены частный и многоквартирный дом. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление. Расселения высотки, в которой проживают до 90 человек, не потребовалось, сообщали власти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством.