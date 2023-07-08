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Два беспилотника были сбиты системой ПВО на подлете к Воронежу

Ведомости

На подлете к Воронежу уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», – написал он и добавил, что держит обстановку на контроле «с профильными службами и ведомствами».

9 июня после падения беспилотника в Воронеже на ул. Белинского был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба – из-за произошедшего в городе были повреждены частный и многоквартирный дом. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление. Расселения высотки, в которой проживают до 90 человек, не потребовалось, сообщали власти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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