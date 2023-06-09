В Воронеже введут режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин уточнил, что в доме уже провели оценку состояния пострадавших квартир, сейчас определяется объем работ и количество необходимых материалов. «Все осметим, после этого в кратчайшие сроки приступим к работам. Об их ходе будем информировать. Помощь, которая потребуется на уровне муниципалитета, будет оказана незамедлительно и в полном объеме», – добавил глава города.