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В Воронеже введут режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Ведомости

В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона поручил мэрии ввести режим ЧС, так как это позволит оперативно устранить повреждения, которые получили частный и многоэтажный дома в результате падения беспилотника.

Расселения высотки, в которой проживают до 90 человек, не требуется. Ремонт планируют начать в ближайшее время – «когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы». «Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод – изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», – сообщил губернатор.

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин уточнил, что в доме уже провели оценку состояния пострадавших квартир, сейчас определяется объем работ и количество необходимых материалов. «Все осметим, после этого в кратчайшие сроки приступим к работам. Об их ходе будем информировать. Помощь, которая потребуется на уровне муниципалитета, будет оказана незамедлительно и в полном объеме», – добавил глава города.

О падении беспилотника на многоэтажный дом в Воронеже на ул. Белинского губернатор сообщил утром 9 июня. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. Гусев пообещал поддержать пострадавших. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. Следователи работают на месте. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных