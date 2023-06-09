В Воронеже введут режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона поручил мэрии ввести режим ЧС, так как это позволит оперативно устранить повреждения, которые получили частный и многоэтажный дома в результате падения беспилотника.
Расселения высотки, в которой проживают до 90 человек, не требуется. Ремонт планируют начать в ближайшее время – «когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы». «Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод – изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», – сообщил губернатор.
Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин уточнил, что в доме уже провели оценку состояния пострадавших квартир, сейчас определяется объем работ и количество необходимых материалов. «Все осметим, после этого в кратчайшие сроки приступим к работам. Об их ходе будем информировать. Помощь, которая потребуется на уровне муниципалитета, будет оказана незамедлительно и в полном объеме», – добавил глава города.
О падении беспилотника на многоэтажный дом в Воронеже на ул. Белинского губернатор сообщил утром 9 июня. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. Гусев пообещал поддержать пострадавших. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление.
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. Следователи работают на месте. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.