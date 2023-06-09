СК возбудил уголовное дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже

О падении беспилотника на многоэтажный дом в Воронеже сообщил губернатор Александр Гусев утром 9 июня. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. Гусев пообещал поддержать пострадавших. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление.