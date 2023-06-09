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СК возбудил уголовное дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, беспилотник был снабжен взрывным устройством. Его запустили утром 9 июня лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины». Беспилотник врезался в жилой дом на ул. Белинского. Пострадали три человека.

«В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России», – добавили в ведомстве.

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О падении беспилотника на многоэтажный дом в Воронеже сообщил губернатор Александр Гусев утром 9 июня. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. Гусев пообещал поддержать пострадавших. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление.

В Кремле произошедшее в Воронеже назвали атакой Киева. «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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