СК возбудил уголовное дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, беспилотник был снабжен взрывным устройством. Его запустили утром 9 июня лица, «действующие в интересах военно-политического руководства Украины». Беспилотник врезался в жилой дом на ул. Белинского. Пострадали три человека.
«В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России», – добавили в ведомстве.
О падении беспилотника на многоэтажный дом в Воронеже сообщил губернатор Александр Гусев утром 9 июня. Летательный аппарат врезался в помещение, которое было пустым, но троих человек задело осколками. Госпитализация им не потребовалась. Гусев пообещал поддержать пострадавших. В результате происшествия в десяти квартирах повреждено остекление.
В Кремле произошедшее в Воронеже назвали атакой Киева. «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.