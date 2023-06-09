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Что известно о падении беспилотника в Воронеже

Он врезался в жилой дом в центре города
Дарья Мосолкина
Евгений Судаков / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже, сообщил утром 9 июня глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на ул. Белинского, в центре города. Поблизости находится главный корпус Воронежского государственного университета.

Помещение, в которое врезался беспилотник, было пустым. В результате происшествия троих человек задело осколками, им была оказана помощь, но госпитализация не потребовалась, отметил Гусев. По его словам, даны поручения по бытовой помощи жителям дома, им будет оказана поддержка – детали станут понятны после более подробного изучения последствий произошедшего.

По данным МЧС, в результате попадания БПЛА пробита стена квартиры, в которой шел ремонт. В десяти квартирах было повреждено остекление.

«Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», – заявил губернатор.

Ранее по теме: Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру

В Кремле произошедшее в Воронеже назвали атакой Киева. «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в Кремле видели сообщения о том, что БПЛА был сбит. Песков подчеркнул, что на месте работают специальные службы, детали уточняются.

Целью беспилотника в теории могли быть военные объекты, расположенные в черте города, до которых он не долетел, так как был заглушен и сбился с курса, предположил военный эксперт Юрий Кнутов. «Второй вариант – его изначальной целью был жилой дом. Это [атака по объектам гражданской инфраструктуры] нужно было для создания панических настроений и переключения внимания с поражений украинской армии», – сказал «Ведомостям» эксперт.

Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков полагает, что целью атаки в городе-миллионнике могли быть объекты как гражданской, так и военной инфраструктуры. Пока нет точной информации от оперативных служб, понять по видео, куда и откуда двигался беспилотник, невозможно, сообщил он «Ведомостям».

Источник «Ведомостей» в региональных органах власти предполагает, что БПЛА летел, скорее всего, в центр и был нацелен на гражданскую инфраструктуру. В пользу этого факта говорит предположительная траектория движения и информация о поражающих элементах, которыми, предположительно, был начинен беспилотник.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, БПЛА, будучи уже сбитым с курса, мог продолжить полет и долететь до центра города. «У них довольно хорошая летучесть. Даже если у него откажет двигатель, он может еще довольно долго планировать», – говорит он.

По мнению Лямина, цель атак БПЛА точно определить уже достаточно сложно. Такие летательные аппараты обычно несут не очень большие боевые заряды, чтобы нанести какой-то значительный ущерб инфраструктуре. Но потенциально как средства запугивания они действенны, говорит он.

Недалеко от места падения беспилотника расположены административные задания.

В мае над регионом уже обнаруживали БПЛА. Гусев сообщал об уничтожении беспилотников 4 и 10 мая.

В конце мая несколько БПЛА атаковали Москву и Московскую область. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о попадании беспилотников в жилые дома на юге-западе столицы, в результате чего они получили незначительные повреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье силы ПВО сбили несколько беспилотников. В результате никто не пострадал. Минобороны сообщало, что всего было уничтожено восемь БПЛА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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