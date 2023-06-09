Что известно о падении беспилотника в Воронеже

Что известно о падении беспилотника в ВоронежеОн врезался в жилой дом в центре города
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже, сообщил утром 9 июня глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на ул. Белинского, в центре города. Поблизости находится главный корпус Воронежского государственного университета.
Помещение, в которое врезался беспилотник, было пустым. В результате происшествия троих человек задело осколками, им была оказана помощь, но госпитализация не потребовалась, отметил Гусев. По его словам, даны поручения по бытовой помощи жителям дома, им будет оказана поддержка – детали станут понятны после более подробного изучения последствий произошедшего.
По данным МЧС, в результате попадания БПЛА пробита стена квартиры, в которой шел ремонт. В десяти квартирах было повреждено остекление.
«Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», – заявил губернатор.
В Кремле произошедшее в Воронеже назвали атакой Киева. «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в Кремле видели сообщения о том, что БПЛА был сбит. Песков подчеркнул, что на месте работают специальные службы, детали уточняются.
Целью беспилотника в теории могли быть военные объекты, расположенные в черте города, до которых он не долетел, так как был заглушен и сбился с курса, предположил военный эксперт Юрий Кнутов. «Второй вариант – его изначальной целью был жилой дом. Это [атака по объектам гражданской инфраструктуры] нужно было для создания панических настроений и переключения внимания с поражений украинской армии», – сказал «Ведомостям» эксперт.
Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков полагает, что целью атаки в городе-миллионнике могли быть объекты как гражданской, так и военной инфраструктуры. Пока нет точной информации от оперативных служб, понять по видео, куда и откуда двигался беспилотник, невозможно, сообщил он «Ведомостям».
Источник «Ведомостей» в региональных органах власти предполагает, что БПЛА летел, скорее всего, в центр и был нацелен на гражданскую инфраструктуру. В пользу этого факта говорит предположительная траектория движения и информация о поражающих элементах, которыми, предположительно, был начинен беспилотник.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, БПЛА, будучи уже сбитым с курса, мог продолжить полет и долететь до центра города. «У них довольно хорошая летучесть. Даже если у него откажет двигатель, он может еще довольно долго планировать», – говорит он.
По мнению Лямина, цель атак БПЛА точно определить уже достаточно сложно. Такие летательные аппараты обычно несут не очень большие боевые заряды, чтобы нанести какой-то значительный ущерб инфраструктуре. Но потенциально как средства запугивания они действенны, говорит он.
Недалеко от места падения беспилотника расположены административные задания.
В мае над регионом уже обнаруживали БПЛА. Гусев сообщал об уничтожении беспилотников 4 и 10 мая.
В конце мая несколько БПЛА атаковали Москву и Московскую область. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о попадании беспилотников в жилые дома на юге-западе столицы, в результате чего они получили незначительные повреждения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье силы ПВО сбили несколько беспилотников. В результате никто не пострадал. Минобороны сообщало, что всего было уничтожено восемь БПЛА.