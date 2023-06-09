Что известно о падении беспилотника в Воронеже

Целью беспилотника в теории могли быть военные объекты, расположенные в черте города, до которых он не долетел, так как был заглушен и сбился с курса, предположил военный эксперт Юрий Кнутов. «Второй вариант – его изначальной целью был жилой дом. Это [атака по объектам гражданской инфраструктуры] нужно было для создания панических настроений и переключения внимания с поражений украинской армии», – сказал «Ведомостям» эксперт.