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Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру

Ведомости

В Кремле расценивают инцидент с упавшим на жилой дом в Воронеже беспилотником как атаку на гражданскую инфраструктуру России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Мы с ним продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию», – сказал он.

Также Песков отметил, что в Кремле видели сообщения о том, что беспилотник был сбит. «Но детали уточняются. Работают специальные службы, которые этим занимаются», – добавил он.

О том, что беспилотник упал на жилой дом в центральном районе Воронежа, официально сообщил губернатор Александр Гусев в районе 10:30 мск. По его словам, инцидент произошел на ул. Белинского. Она находится вблизи главного корпуса Воронежского государственного университета.

В результате произошедшего три человека пострадали, они получили легкие ранения и от госпитализации отказались. На кадрах, которые публикуют различные Telegram-каналы, видны разбитые окна, поврежденный балкон и стена в жилом доме, в который врезался беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента помещение было пустым. Он отметил, что решение о необходимости расселения дома или подъезда будет принято экспертами на месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных