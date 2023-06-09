Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру

В результате произошедшего три человека пострадали, они получили легкие ранения и от госпитализации отказались. На кадрах, которые публикуют различные Telegram-каналы, видны разбитые окна, поврежденный балкон и стена в жилом доме, в который врезался беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента помещение было пустым. Он отметил, что решение о необходимости расселения дома или подъезда будет принято экспертами на месте.