Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру
В Кремле расценивают инцидент с упавшим на жилой дом в Воронеже беспилотником как атаку на гражданскую инфраструктуру России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Мы с ним продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию», – сказал он.
Также Песков отметил, что в Кремле видели сообщения о том, что беспилотник был сбит. «Но детали уточняются. Работают специальные службы, которые этим занимаются», – добавил он.
О том, что беспилотник упал на жилой дом в центральном районе Воронежа, официально сообщил губернатор Александр Гусев в районе 10:30 мск. По его словам, инцидент произошел на ул. Белинского. Она находится вблизи главного корпуса Воронежского государственного университета.
В результате произошедшего три человека пострадали, они получили легкие ранения и от госпитализации отказались. На кадрах, которые публикуют различные Telegram-каналы, видны разбитые окна, поврежденный балкон и стена в жилом доме, в который врезался беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента помещение было пустым. Он отметил, что решение о необходимости расселения дома или подъезда будет принято экспертами на месте.