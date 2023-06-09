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Общество

Два человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже

Ведомости

При падении беспилотника в центре Воронежа два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», – написал он.

Гусев сообщил о падении беспилотника на ул. Белинского в Воронеже в 10:31 мск. Он отметил, что спецслужбы уже работают на месте произошедшего. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

Позже он уточнил число пострадавших. По его словам, троих людей «посекло осколками стекла». Им оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее Telegram-каналы опубликовали кадры с предполагаемого места падения беспилотника. На них видны повреждения в жилом доме – разбитые окна и поврежденный балкон. Улица Белинского находится в центре Воронежа, вблизи главного корпуса Воронежского государственного университета.

Это не первый случай обнаружения беспилотника в небе над регионом. 4 мая Гусев сообщал, что система ПВО сбила беспилотник в Воронежской области. Тогда никто не пострадал, разрушений в регионе не было. 10 мая Гусев также рассказал о том, что ВСУ попытались атаковать военный объект двумя беспилотниками. Один из них был уничтожен огнем, а другой отклонился от курса и упал. 

С 19 октября 2022 г. в восьми приграничных регионах, включая Воронежскую область, по указу президента РФ установлен режим среднего уровня реагирования. В январе этого года правительство региона запретило полеты гражданских беспилотников без разрешения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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