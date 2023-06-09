Два человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже

Это не первый случай обнаружения беспилотника в небе над регионом. 4 мая Гусев сообщал, что система ПВО сбила беспилотник в Воронежской области. Тогда никто не пострадал, разрушений в регионе не было. 10 мая Гусев также рассказал о том, что ВСУ попытались атаковать военный объект двумя беспилотниками. Один из них был уничтожен огнем, а другой отклонился от курса и упал.