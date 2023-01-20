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В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Ведомости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что поддержал введение запрета на использование в регионе гражданских беспилотников.

«Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения», – написал он в своем Telegram-канале.

Теперь это будет позволено только силовым структурам и отдельным органам власти. Кроме того, юрлица, чьи бизнес-процессы заточены под использование дронов, смогут получать разрешение на использование БПЛА в мирных целях, если их обращения будут обоснованными.

10 января использование дронов запретили также в Северной Осетии, а в конце декабря аналогичные меры ввели в Волгоградской и Калужской областях, в Приморье и других регионах.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных