В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что поддержал введение запрета на использование в регионе гражданских беспилотников.
«Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения», – написал он в своем Telegram-канале.
Теперь это будет позволено только силовым структурам и отдельным органам власти. Кроме того, юрлица, чьи бизнес-процессы заточены под использование дронов, смогут получать разрешение на использование БПЛА в мирных целях, если их обращения будут обоснованными.
10 января использование дронов запретили также в Северной Осетии, а в конце декабря аналогичные меры ввели в Волгоградской и Калужской областях, в Приморье и других регионах.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.