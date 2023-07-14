Губернатор Воронежской области сообщил о трех сбитых беспилотниках
13 июля вблизи Воронежа средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле», – написал он.
Telegram-канала Baza опубликовал видео уничтожения одного из беспилотников. По данным ресурса, устройство ликвидировали вблизи микрорайона Масловка в Воронежской области. Shot пишет, что дрон, предположительно, был сбит в районе совхоза «Масловский».
В предыдущий раз Гусев сообщал о попытке атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников 8 июля. По его словам, на подлете к Воронежу были уничтожены два дрона. Обошлось также без пострадавших и разрушений.
9 июня беспилотник врезался в помещение на ул. Белинского в Воронеже. В результате повреждения получили частный и многоквартирный дома, троих человек задело осколками. В связи с произошедшим власти ввели режим ЧС районного масштаба. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.