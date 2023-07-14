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Губернатор Воронежской области сообщил о трех сбитых беспилотниках

Ведомости

13 июля вблизи Воронежа средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле», – написал он.

Telegram-канала Baza опубликовал видео уничтожения одного из беспилотников. По данным ресурса, устройство ликвидировали вблизи микрорайона Масловка в Воронежской области. Shot пишет, что дрон, предположительно, был сбит в районе совхоза «Масловский».

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В предыдущий раз Гусев сообщал о попытке атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников 8 июля. По его словам, на подлете к Воронежу были уничтожены два дрона. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

9 июня беспилотник врезался в помещение на ул. Белинского в Воронеже. В результате повреждения получили частный и многоквартирный дома, троих человек задело осколками. В связи с произошедшим власти ввели режим ЧС районного масштаба. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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