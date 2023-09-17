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ВС России сбили три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили два украинских беспилотника, которые пытались нанести удар по территории Крыма, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«17 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Чуть позже оборонное ведомство сообщило о перехвате еще одного украинского дрона в небе над Белгородской областью. Он был сбит дежурными силами ПВО. Инцидент произошел в 20.40 по московскому времени.

Нейтрализацию вражеского БПЛА самолетного типа подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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