ВС России сбили три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили два украинских беспилотника, которые пытались нанести удар по территории Крыма, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«17 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Чуть позже оборонное ведомство сообщило о перехвате еще одного украинского дрона в небе над Белгородской областью. Он был сбит дежурными силами ПВО. Инцидент произошел в 20.40 по московскому времени.
Нейтрализацию вражеского БПЛА самолетного типа подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.