В США потерпел крушение истребитель F-35
Истребитель F-35 потерпел аварию при выполнении полета. Об этом сообщает объединенная база Чарльстон в X (ранее Twitter).
«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», – говорится в сообщении.
Уточняется, что пилот катапультировался. По последним данным, истребитель пропал к северу от базы Чарльстон, вблизи озер Моултри и Марион в Южной Каролине. Причины аварии не уточняются.
USA Today пишет, что пилот благополучно приземлился в районе Норт-Чарлстона. Военного доставили в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное. Имя пилота не разглашается. Газета со ссылкой на неназванных чиновников отмечает, что пропавший истребитель F-35 летел вместе с другим самолетом, но нет никаких доказательств, что один из них помешал другому.
F-35 вылетел с авиабазы морской пехоты Бофорт. Самолет входит в состав учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.
В конце августа во время учений у берегов Дарвина разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились около 23 морских пехотинцев США. В результате происшествия погибли трое военных. Причины крушения не уточнялись. Всего в учениях принимали участие более 2500 военнослужащих, после инцидента они были приостановлены.