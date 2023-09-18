Газета
Политика

В США потерпел крушение истребитель F-35

Ведомости

Истребитель F-35 потерпел аварию при выполнении полета. Об этом сообщает объединенная база Чарльстон в X (ранее Twitter).

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот катапультировался. По последним данным, истребитель пропал к северу от базы Чарльстон, вблизи озер Моултри и Марион в Южной Каролине. Причины аварии не уточняются.

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USA Today пишет, что пилот благополучно приземлился в районе Норт-Чарлстона. Военного доставили в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное. Имя пилота не разглашается. Газета со ссылкой на неназванных чиновников отмечает, что пропавший истребитель F-35 летел вместе с другим самолетом, но нет никаких доказательств, что один из них помешал другому. 

F-35 вылетел с авиабазы морской пехоты Бофорт. Самолет входит в состав учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. 

В конце августа во время учений у берегов Дарвина разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились около 23 морских пехотинцев США. В результате происшествия погибли трое военных. Причины крушения не уточнялись. Всего в учениях принимали участие более 2500 военнослужащих, после инцидента они были приостановлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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