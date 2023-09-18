В США потерпел крушение истребитель F-35

USA Today пишет, что пилот благополучно приземлился в районе Норт-Чарлстона. Военного доставили в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное. Имя пилота не разглашается. Газета со ссылкой на неназванных чиновников отмечает, что пропавший истребитель F-35 летел вместе с другим самолетом, но нет никаких доказательств, что один из них помешал другому.