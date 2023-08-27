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У побережья Австралии во время учений разбился вертолет с 20 морпехами США

Ведомости

Военный вертолет Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина, сообщил телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, вертолет потерпел крушение около 11:00 по местному времени возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, с Филиппин и Тимора-Лешти.

В минобороны Австралии сообщили, что в момент крушения на борту вертолета не было австралийцев.

Для проведения спасательной операции на место катастрофы вылетели самолеты CareFlight. Учения, в которых принимают участие более 2500 военнослужащих, после крушения вертолета будут приостановлены, отмечает Sky News.

По информации телеканала ABC, трое военнослужащих были спасены, их обнаружили в районе островов Тиви к северу от Дарвина. Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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