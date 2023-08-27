У побережья Австралии во время учений разбился вертолет с 20 морпехами США
Военный вертолет Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина, сообщил телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники.
По данным телеканала, вертолет потерпел крушение около 11:00 по местному времени возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, с Филиппин и Тимора-Лешти.
В минобороны Австралии сообщили, что в момент крушения на борту вертолета не было австралийцев.
Для проведения спасательной операции на место катастрофы вылетели самолеты CareFlight. Учения, в которых принимают участие более 2500 военнослужащих, после крушения вертолета будут приостановлены, отмечает Sky News.
По информации телеканала ABC, трое военнослужащих были спасены, их обнаружили в районе островов Тиви к северу от Дарвина. Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.