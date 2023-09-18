Суд ООН начал слушания по иску Украины против России

В марте 2022 г. суд ввел «временные меры», согласно которым Россия должна приостановить боевые действия на Украине. Суд также обязал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации. В октябре РФ направила возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска. «Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», – пояснили в МИД России.