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Суд ООН начал слушания по иску Украины против России

Ведомости

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением спецоперации. Об этом говорится на сайте суда.

Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, а на следующий день – украинская. Отмечается, что суд также выслушает еще 32 государства, которые участвуют в деле. Среди них – Германия, Австралия, Канада, Нидерланды, Кипр, Испания, Италия, Франция, Великобритания и др.

Затем во втором раунде дела 25 сентября выступит Россия, а 27 сентября – Украина.

Украина подала иск против России о нарушении конвенции о геноциде 26 февраля 2022 г. – спустя два дня после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его «основанным на извращенной логике». По его словам, суд ООН подвергся давлению «коллективного Запада».

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В марте 2022 г. суд ввел «временные меры», согласно которым Россия должна приостановить боевые действия на Украине. Суд также обязал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации. В октябре РФ направила возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска. «Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», – пояснили в МИД России.

Там добавили, что конвенция не имеет отношения к этим вопросам, и указали на злоупотребление Киева правом обращения в суд ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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