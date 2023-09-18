Суд ООН начал слушания по иску Украины против России
18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением спецоперации. Об этом говорится на сайте суда.
Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, а на следующий день – украинская. Отмечается, что суд также выслушает еще 32 государства, которые участвуют в деле. Среди них – Германия, Австралия, Канада, Нидерланды, Кипр, Испания, Италия, Франция, Великобритания и др.
Затем во втором раунде дела 25 сентября выступит Россия, а 27 сентября – Украина.
Украина подала иск против России о нарушении конвенции о геноциде 26 февраля 2022 г. – спустя два дня после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его «основанным на извращенной логике». По его словам, суд ООН подвергся давлению «коллективного Запада».
В марте 2022 г. суд ввел «временные меры», согласно которым Россия должна приостановить боевые действия на Украине. Суд также обязал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации. В октябре РФ направила возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска. «Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», – пояснили в МИД России.
Там добавили, что конвенция не имеет отношения к этим вопросам, и указали на злоупотребление Киева правом обращения в суд ООН.