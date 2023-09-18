Газета
Политика

Сотрудникам «Росатома» запретят использовать iPhone в служебных целях

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» до конца года планирует перевести сотрудников с устройств Apple с операционной системой (ОС) iOS на ОС Android, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

В самой госкорпорации газете подтвердили, что планируют «сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных ОС» и до конца года отказаться от корпоративных приложений на iOS. Необходимость решения в «Росатоме» объяснили «достижением технологической независимости», а также дополнительной «устойчивости инфраструктуры».

Ранее по теме: Как российские чиновники и госкорпорации отказываются от техники Apple

Эксперты предупреждают, что безопасность устройств возможно обеспечить только собственными разработками, которые получили сертификацию ФСТЭК и ФСБ, тогда как Android таковой не является. Собеседник на рынке говорит, что госкомпаниям необходимо разрабатывать собственные ОС на открытом исходном коде.

О запрете на использование техники Apple чиновниками и сотрудниками российских госкорпораций начали объявлять после предупреждения ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах этой компании. В частности, такие меры были введены в подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса, Минпромторга. Аналогичное решение приняли в Федеральной таможенной службе (ФТС), Росавиации, РЖД и «Ростехе», который перешел на смартфоны собственного бренда AYYA.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных