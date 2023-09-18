Сотрудникам «Росатома» запретят использовать iPhone в служебных целях

О запрете на использование техники Apple чиновниками и сотрудниками российских госкорпораций начали объявлять после предупреждения ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах этой компании. В частности, такие меры были введены в подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса, Минпромторга. Аналогичное решение приняли в Федеральной таможенной службе (ФТС), Росавиации, РЖД и «Ростехе», который перешел на смартфоны собственного бренда AYYA.