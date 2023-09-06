Как российские чиновники и госкорпорации отказываются от техники Apple«Ростех» заменит iPhone на смартфоны российского бренда AYYA, а Минпромторг согласен на Android
После введенного «Ростехом» 13 июля запрета на использование сотрудниками техники Apple в рабочих целях госкорпорация перешла на смартфоны собственного бренда AYYA. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы компании. По его словам, ограничения коснулись использования не только смартфонов, но также планшетов и ноутбуков от Apple. «Приоритет отдается моделям российских производителей. В том числе сотрудники переходят на смартфоны нашего собственного бренда AYYA», – заявил «Ведомостям» представитель «Ростеха».
Модель T1 смартфона AYYA для госзаказчиков работает на защищенной отечественной операционной системе «Аврора». От нескольких сотен до 2000 смартфонов AYYA T1, используются сотрудниками силовых структур и «Росатома», отмечает источник, близкий к ритейлерам. Собеседник отметил, что на розничном рынке AYYA T1 (на ОС Android 11) пользуется невысоким спросом. С октября 2021 г. по март 2023 г. ритейлеры продали всего 905 таких смартфонов, или 18% от общего объема поставок с китайских заводов, на которых собирается телефон, писали «Ведомости» 23 марта.