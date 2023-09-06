Как российские чиновники и госкорпорации отказываются от техники Apple

Модель T1 смартфона AYYA для госзаказчиков работает на защищенной отечественной операционной системе «Аврора». От нескольких сотен до 2000 смартфонов AYYA T1, используются сотрудниками силовых структур и «Росатома», отмечает источник, близкий к ритейлерам. Собеседник отметил, что на розничном рынке AYYA T1 (на ОС Android 11) пользуется невысоким спросом. С октября 2021 г. по март 2023 г. ритейлеры продали всего 905 таких смартфонов, или 18% от общего объема поставок с китайских заводов, на которых собирается телефон, писали «Ведомости» 23 марта.