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Как российские чиновники и госкорпорации отказываются от техники Apple

«Ростех» заменит iPhone на смартфоны российского бренда AYYA, а Минпромторг согласен на Android
Виталий Крюков Александр Тихонов Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

После введенного «Ростехом» 13 июля запрета на использование сотрудниками техники Apple в рабочих целях госкорпорация перешла на смартфоны собственного бренда AYYA. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы компании. По его словам, ограничения коснулись использования не только смартфонов, но также планшетов и ноутбуков от Apple. «Приоритет отдается моделям российских производителей. В том числе сотрудники переходят на смартфоны нашего собственного бренда AYYA», – заявил «Ведомостям» представитель «Ростеха».

Модель T1 смартфона AYYA для госзаказчиков работает на защищенной отечественной операционной системе «Аврора». От нескольких сотен до 2000 смартфонов AYYA T1, используются сотрудниками силовых структур и «Росатома», отмечает источник, близкий к ритейлерам. Собеседник отметил, что на розничном рынке AYYA T1 (на ОС Android 11) пользуется невысоким спросом. С октября 2021 г. по март 2023 г. ритейлеры продали всего 905 таких смартфонов, или 18% от общего объема поставок с китайских заводов, на которых собирается телефон, писали «Ведомости» 23 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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