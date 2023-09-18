Минобороны России заявило об уничтожении мест хранения ракет Storm Shadow
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения на Украине крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном», – рассказали в военном министерстве. Удар также нанесли по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – уточнили в Минобороны.
Также российские военные уничтожили склады с боеприпасами в районе Авдеевки и Пречистовки. Всего ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах, добавили в министерстве. Российской армии удалось уничтожить пункты управления двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны.
За сутки ВС РФ перехватили пять снарядов системы залпового огня HIMARS и подавили 27 украинских беспилотников. Минобороны также отчиталось об уничтожении иностранной техники, в том числе американских орудия М119, артиллерийской системы М777 и др.
О передаче Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 240 км от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. 13 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лондоне и Киеве сообщил, что ВСУ использовали их в ходе атаки на судоремонтный завод в Севастополе.