Минобороны России заявило об уничтожении мест хранения ракет Storm Shadow

О передаче Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 240 км от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России. 13 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лондоне и Киеве сообщил, что ВСУ использовали их в ходе атаки на судоремонтный завод в Севастополе.