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СМИ: ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow при атаке на Севастополь

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе сегодняшней атаки на судоремонтный завод в Севастополе использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лондоне и Киеве.

«Это были Storm Shadow», – заявил один из источников.

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В оборонном ведомстве уточнили, что оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу.

Украина подтвердила нанесение удара, но не сообщила, какие ракеты использовались.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже Развожаев сообщил о ликвидации пожара.

О передаче Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 240 км от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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