СМИ: ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow при атаке на Севастополь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе сегодняшней атаки на судоремонтный завод в Севастополе использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лондоне и Киеве.
«Это были Storm Shadow», – заявил один из источников.
Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В оборонном ведомстве уточнили, что оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу.
Украина подтвердила нанесение удара, но не сообщила, какие ракеты использовались.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже Развожаев сообщил о ликвидации пожара.
О передаче Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 240 км от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.