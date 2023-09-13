СМИ: ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow при атаке на Севастополь

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В оборонном ведомстве уточнили, что оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу.