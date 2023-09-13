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Развожаев сообщил о 24 пострадавших после ракетной атаки на Севастополь

Ведомости

В Севастополе возник пожар после ракетной атаки ВСУ, предварительно, пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. 

«В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки», – написал он в своем Telegram-канале. Пожару присвоили 4-й класс.

По словам Развожаева, Севастополь подвергся удару около 03:20 мск, сработала система ПВО. Губернатор отметил, что на месте работают «все необходимые спецслужбы», и призвал сохранять спокойствие.

Позже Развожаев сообщил подробности ночной атаки на город. Пожар произошел на южной площадке Севастопольского морского завода. По предварительной информации, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Он подчеркнул, что опасности для гражданских объектов нет, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Губернатор также попросил не выкладывать видео с места происшествия, «чтобы не помогать врагу».

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Севастопольский морской завод – крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота. 

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым и, в частности, Севастополь. В регионах сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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