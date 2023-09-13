Развожаев сообщил о 24 пострадавших после ракетной атаки на Севастополь

Позже Развожаев сообщил подробности ночной атаки на город. Пожар произошел на южной площадке Севастопольского морского завода. По предварительной информации, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Он подчеркнул, что опасности для гражданских объектов нет, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Губернатор также попросил не выкладывать видео с места происшествия, «чтобы не помогать врагу».