Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост
Три украинских безэкипажных полупогружных катера попытались атаковать Крымский мост, их уничтожили российские корабли, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», – говорится в сообщении.
В Черном море западнее Крыма самолеты морской авиации также уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ). В катерах находилось до 50 украинских военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее в сентябре ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров, все попытки были пресечены. 29 августа Минобороны России сообщало, что самолет морской авиации сбил в акватории Черного моря украинский беспилотник. 28 августа у побережья Крыма была перехвачена крылатая ракета, и в этот же день система ПВО сбила два беспилотника.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.