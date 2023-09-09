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Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост

Ведомости

Три украинских безэкипажных полупогружных катера попытались атаковать Крымский мост, их уничтожили российские корабли, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», – говорится в сообщении.

В Черном море западнее Крыма самолеты морской авиации также уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ). В катерах находилось до 50 украинских военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о перехвате крылатой ракеты у побережья Крыма

Ранее в сентябре ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров, все попытки были пресечены. 29 августа Минобороны России сообщало, что самолет морской авиации сбил в акватории Черного моря украинский беспилотник. 28 августа у побережья Крыма была перехвачена крылатая ракета, и в этот же день система ПВО сбила два беспилотника.

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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