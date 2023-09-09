Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост

Ранее в сентябре ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров, все попытки были пресечены. 29 августа Минобороны России сообщало, что самолет морской авиации сбил в акватории Черного моря украинский беспилотник. 28 августа у побережья Крыма была перехвачена крылатая ракета, и в этот же день система ПВО сбила два беспилотника.