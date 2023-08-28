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Минобороны сообщило о перехвате крылатой ракеты у побережья Крыма

Ведомости

Российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету у побережья Черного моря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – говорится в сообщении.

Перехват ракеты произошел около 11:30, добавили в оборонном ведомстве. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщало Минобороны.

В ночь на 12 августа ВСУ атаковали дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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