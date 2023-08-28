Минобороны сообщило о перехвате крылатой ракеты у побережья Крыма
Российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету у побережья Черного моря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – говорится в сообщении.
Перехват ракеты произошел около 11:30, добавили в оборонном ведомстве. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщало Минобороны.
В ночь на 12 августа ВСУ атаковали дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).