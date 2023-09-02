Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать Крымский мост
Ночью вооруженные силы Украины трижды пытались атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России. Все попытки были пресечены.
«1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», – говорится в первом сообщении министерства.
Также попытки атаки моста были предприняты 2 сентября в 2:10 мск и 2:20 мск.
29 августа Минобороны России сообщало о том, что самолет морской авиации сбил в акватории Черного моря украинский беспилотник. 28 августа у побережья Крыма была перехвачена крылатая ракета, и в этот же день система ПВО сбила два беспилотника.
Ночью 12 августа ВСУ предприняли попытку атаковать дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные – с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.