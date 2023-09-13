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Минобороны: поврежденные в Севастополе корабли восстановят

Ведомости

Два корабля Военно-морского флота, которые были повреждены в результате ночной атаки Украины на Севастополь, будут восстановлены и продолжат боевую службу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что они проходили плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе.

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.

Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор уточнил, что пожар уже потушен.

Севастопольский морской завод – крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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