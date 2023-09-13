Минобороны сообщило о повреждении двух кораблей в Севастополе из-за атаки ВСУ
Ночью 13 сентября ВСУ обстреляли десятью крылатыми ракетами Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе и атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», – говорится в сообщении.
Средства ПВО уничтожили семь ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все катера, подчеркнули в ведомстве. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода в результате ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Севастопольский морской завод – крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота.
Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым и, в частности, Севастополь. В регионах бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования.