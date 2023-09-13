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Минобороны сообщило о повреждении двух кораблей в Севастополе из-за атаки ВСУ

Ведомости

Ночью 13 сентября ВСУ обстреляли десятью крылатыми ракетами Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе и атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», – говорится в сообщении.

Средства ПВО уничтожили семь ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все катера, подчеркнули в ведомстве. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода в результате ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее по теме: Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост

Севастопольский морской завод – крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота.

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым и, в частности, Севастополь. В регионах бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в Крыму и Севастополе установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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