Развожаев сообщил о ликвидации пожара на Севморзаводе
Пожар на Севастопольском морском заводе им. Орджоникидзе потушен после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
«Хотел бы поблагодарить сотрудников МЧС, очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован», – сказал он (цитата по ТАСС).
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов отметил, что в результате ночной атаки были повреждены остекления 60 окон, а также четыре кровли. Развожаев подчеркнул, что все восстановительные работы на жилых территориях необходимо произвести за счет средств города.
Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте, уточнили в ведомстве.
Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Севастопольский морской завод – крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота.