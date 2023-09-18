Россия решила выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Совет Баренцева/Евроарктического региона создали 30 лет назад. Ключевой задачей организации является сохранение мира и стабильности на Севере, а также социально-экономическое развитие региона и защита окружающей среды. В зону ответственности организации СБЕР также входит укрепление культурных и гуманитарных отношений между народами, в том числе коренными.