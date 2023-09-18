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Россия решила выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Ведомство проинформировало о своем решении представителей стран — членов организации, следует из сообщения на сайте МИД РФ.

«Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. <...>. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — уточнила пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что деятельность Баренцева сотрудничества фактически остановилась с марта 2022 г. по вине западных участников — Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Евросоюза. Такая политика не соответствует долгосрочным интересам жителей стран Заполярья, подчеркнули в МИД.

Совет Баренцева/Евроарктического региона создали 30 лет назад. Ключевой задачей организации является сохранение мира и стабильности на Севере, а также социально-экономическое развитие региона и защита окружающей среды. В зону ответственности организации СБЕР также входит укрепление культурных и гуманитарных отношений между народами, в том числе коренными.

Вопрос продолжения участия России в СБЕР поднимали на сессии «Многостороннее сотрудничество в Арктике сквозь призму международных арктических организаций» проекта Think Arctic — Think Global, которая прошла в Москве в ноябре 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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