Главы МИД G7 проведут встречу в Японии в начале ноября
Министры иностранных дел государств G7 встретятся в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщил представитель МИД Японии после сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«На переговорах глав МИД G7 Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки» пройдет 7-8 ноября в Японии», – отметил сотрудник японского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Ранее президент Франции (страны – участницы G7) заявил, что не сможет принять участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженного дипломатического графика. Встречу также пропустят президенты России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель КНР Си Цзиньпин.
Председатель сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил на заседании в честь Международного дня против ядерных испытаний, что мир в XXI в. приблизился к ядерной катастрофе. По его данным, страны расширяют арсеналы атомного оружия в обход договора о нераспространении таких видов вооружений.