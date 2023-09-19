Главы МИД G7 проведут встречу в Японии в начале ноября

Председатель сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил на заседании в честь Международного дня против ядерных испытаний, что мир в XXI в. приблизился к ядерной катастрофе. По его данным, страны расширяют арсеналы атомного оружия в обход договора о нераспространении таких видов вооружений.