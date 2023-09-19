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Политика

Главы МИД G7 проведут встречу в Японии в начале ноября

Ведомости

Министры иностранных дел государств G7 встретятся в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщил представитель МИД Японии после сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«На переговорах глав МИД G7 Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки» пройдет 7-8 ноября в Японии», – отметил сотрудник японского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Макрон пропустит Генассамблею ООН из-за напряженного графика

Ранее президент Франции (страны – участницы G7) заявил, что не сможет принять участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженного дипломатического графика. Встречу также пропустят президенты России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил на заседании в честь Международного дня против ядерных испытаний, что мир в XXI в. приблизился к ядерной катастрофе. По его данным, страны расширяют арсеналы атомного оружия в обход договора о нераспространении таких видов вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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