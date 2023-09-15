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Политика

Макрон пропустит Генассамблею ООН из-за напряженного графика

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженного дипломатического графика, сообщает Politico.

«Макрон не одинок. Другие тяжеловесы также не появляются на global diplo fest», – отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Индии Нарендра Моди также пропустят встречу. Таким образом, учитывая отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, только один лидер из пяти стран, имеющих постоянные места в СБ ООН, будет присутствовать на встрече — президент США Джо Байден. Politico предполагает, что из-за этого его речь, вероятно, привлечет еще больше внимания, чем в предыдущие годы.

По информации издания, у Макрона возникли проблемы с расписанием, поскольку он будет принимать у себя короля Великобритании Карла III, визит которого уже однажды откладывался из-за беспорядков во Франции. Кейр Стармер, лидер Лейбористской партии Великобритании, также планирует встретиться с Макроном в Париже на следующей неделе. В ближайшие выходные президент Франции будет принимать папу римского Франциска в Марселе.

«Отсутствие Сунака еще более удивительно, учитывая, что это будет его первая Генеральная Ассамблея с момента вступления в должность в октябре прошлого года. Тем не менее, Сунак и его Консервативная партия в последнее время занимают последние места в опросах, что свидетельствует о грядущих предвыборных проблемах и усилении внимания к внутренним делам», – пишет Politico.

15 сентября стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Он встретится с «мировыми лидерами и высокопоставленными должностными лицами», а также примет участие в дискуссии в Совете по международным отношениям. 

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он примет участие в общеполитической дискуссии и целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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