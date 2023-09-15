Макрон пропустит Генассамблею ООН из-за напряженного графика

«Отсутствие Сунака еще более удивительно, учитывая, что это будет его первая Генеральная Ассамблея с момента вступления в должность в октябре прошлого года. Тем не менее, Сунак и его Консервативная партия в последнее время занимают последние места в опросах, что свидетельствует о грядущих предвыборных проблемах и усилении внимания к внутренним делам», – пишет Politico.