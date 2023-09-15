Столтенберг примет участие в открытии Генассамблеи ООН в США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, следует из сообщения альянса.
Столтенберг посетит Нью-Йорк с 18 по 21 сентября. В НАТО уточнили, что 19 сентября генсек будет участвовать в открытии Генассамблеи. В этот же день он встретится с «мировыми лидерами и высокопоставленными должностными лицами».
На 21 сентября запланировано участие Столтенберга в дискуссии в Совете по международным отношениям. Генсек НАТО также будет присутствовать на организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном «трансатлантическом ужине».
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии и примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Москва в ходе Генассамблеи будет отстаивать подходы, закрепленные в обновленной в марте концепции внешней политики, рассказывали ранее в российском МИДе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе предупреждала, что Москва не оставит без реакции действия США в случае повторной невыдачи виз российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи. В апреле 2023 г. были сложности при получении виз российской делегацией для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. По словам Захаровой, дипломаты получили документы только 17 апреля. При этом журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.