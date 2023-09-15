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Столтенберг примет участие в открытии Генассамблеи ООН в США

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, следует из сообщения альянса.

Столтенберг посетит Нью-Йорк с 18 по 21 сентября. В НАТО уточнили, что 19 сентября генсек будет участвовать в открытии Генассамблеи. В этот же день он встретится с «мировыми лидерами и высокопоставленными должностными лицами».

На 21 сентября запланировано участие Столтенберга в дискуссии в Совете по международным отношениям. Генсек НАТО также будет присутствовать на организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном «трансатлантическом ужине».

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Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выступит в ходе общеполитической дискуссии и примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Москва в ходе Генассамблеи будет отстаивать подходы, закрепленные в обновленной в марте концепции внешней политики, рассказывали ранее в российском МИДе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе предупреждала, что Москва не оставит без реакции действия США в случае повторной невыдачи виз российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи. В апреле 2023 г. были сложности при получении виз российской делегацией для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. По словам Захаровой, дипломаты получили документы только 17 апреля. При этом журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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