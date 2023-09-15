Столтенберг примет участие в открытии Генассамблеи ООН в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе предупреждала, что Москва не оставит без реакции действия США в случае повторной невыдачи виз российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи. В апреле 2023 г. были сложности при получении виз российской делегацией для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. По словам Захаровой, дипломаты получили документы только 17 апреля. При этом журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.