Захарова пригрозила США ответом в случае невыдачи виз журналистам

Такая проблема возникает у Вашингтона регулярно, отметила Захарова. По ее словам, США не выдают визы не только журналистам, но и дипломатам, парламентариям, спортсменам и др. По мнению Захаровой, американские власти злоупотребляют тем, что штаб-квартира ООН находится на территории США, и занимаются манипуляциями с визами «для оказания давления на другие страны».