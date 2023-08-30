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Захарова пригрозила США ответом в случае невыдачи виз журналистам

Ведомости

Россия не оставит без реакции действия США в случае повторной невыдачи виз российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства», – сказала она. 

Захарова заявила, что это «неприемлемое нарушение международного права». Она добавила, что возможное повторение ситуации с визами «не останется без серьезной реакции» со стороны Москвы.

Такая проблема возникает у Вашингтона регулярно, отметила Захарова. По ее словам, США не выдают визы не только журналистам, но и дипломатам, парламентариям, спортсменам и др. По мнению Захаровой, американские власти злоупотребляют тем, что штаб-квартира ООН находится на территории США, и занимаются манипуляциями с визами «для оказания давления на другие страны».

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

В апреле 2023 г. МИД сообщил о сложностях при получении виз российской делегацией для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. Тогда Россия председательствовала в Совбезе ООН. По словам Захаровой, дипломаты получили документы только 17 апреля. При этом журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.

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Глава российского МИДа назвал поведение США безобразным и обвинил Вашингтон в трусости. В Белом доме объяснили отказ поддержкой свободы и независимости прессы. Позже госдеп сообщил, что США выдали порядка 100 виз гражданам РФ, в том числе журналистам, в связи с участием Лаврова в мероприятиях Совбеза ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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