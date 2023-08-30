Захарова пригрозила США ответом в случае невыдачи виз журналистам
Россия не оставит без реакции действия США в случае повторной невыдачи виз российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«Это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства», – сказала она.
Захарова заявила, что это «неприемлемое нарушение международного права». Она добавила, что возможное повторение ситуации с визами «не останется без серьезной реакции» со стороны Москвы.
Такая проблема возникает у Вашингтона регулярно, отметила Захарова. По ее словам, США не выдают визы не только журналистам, но и дипломатам, парламентариям, спортсменам и др. По мнению Захаровой, американские власти злоупотребляют тем, что штаб-квартира ООН находится на территории США, и занимаются манипуляциями с визами «для оказания давления на другие страны».
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В апреле 2023 г. МИД сообщил о сложностях при получении виз российской делегацией для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН 24 и 25 апреля. Тогда Россия председательствовала в Совбезе ООН. По словам Захаровой, дипломаты получили документы только 17 апреля. При этом журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.
Глава российского МИДа назвал поведение США безобразным и обвинил Вашингтон в трусости. В Белом доме объяснили отказ поддержкой свободы и независимости прессы. Позже госдеп сообщил, что США выдали порядка 100 виз гражданам РФ, в том числе журналистам, в связи с участием Лаврова в мероприятиях Совбеза ООН.