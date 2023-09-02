Лавров выступит в ходе дискуссии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Россия в ходе Генассамблеи будет отстаивать подходы, закрепленные в обновленной в марте концепции внешней политики. Москва будет выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального мирового координирующего механизма и сохранения ее устава, а также за построение справедливого и демократичного полицентричного миропорядка вместе со странами-единомышленниками из числа государств глобального Юга. Российская сторона также предложит свои проекты резолюций в области контроля над вооружениями, предотвращения милитаризации космоса и др.