Лавров выступит в ходе дискуссии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке во второй половине сентября, сообщил МИД России.
«С. В. Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН», – говорится в сообщении.
Россия в ходе Генассамблеи будет отстаивать подходы, закрепленные в обновленной в марте концепции внешней политики. Москва будет выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального мирового координирующего механизма и сохранения ее устава, а также за построение справедливого и демократичного полицентричного миропорядка вместе со странами-единомышленниками из числа государств глобального Юга. Российская сторона также предложит свои проекты резолюций в области контроля над вооружениями, предотвращения милитаризации космоса и др.
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не планирует участвовать в ее работе. МИД РФ отмечал в конце августа отсутствие признаков того, что в вопросе выдачи американских виз членам делегации и журналистам РФ будет срыв. В прошлом году, на 77-й сессии Генассамблеи ООН, визит российской делегации долго оставался под вопросом из-за невыдачи виз.
Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 г. и является главным совещательным, директивным и представительным органом всемирной организации, в нее входят все 193 члена ООН. Основная сессия ассамблеи проходит в сентябре – декабре каждого года, а возобновленная – собирается с января по сентябрь в случае необходимости.
Концепцию внешней политики России Путин утвердил в конце марта, в нее, как говорил Лавров, заложена идея о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, они должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов.