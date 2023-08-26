Рябков рассказал о визах для российской делегации на Генассамблею ООН

По его словам, «плотная работа» по этим вопросам ведется в Москве и по линии российского посольства в Вашингтоне. При этом поведение американцев непредсказуемо, поэтому «может произойти все что угодно», а Россия готова к любому развитию событий, добавил Рябков. Замглавы МИДа призвал США выполнить свои обязательства, в том числе в вопросе выдачи виз журналистам.