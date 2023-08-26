Рябков рассказал о визах для российской делегации на Генассамблею ООН
Российская сторона не видит признаков того, что в вопросе выдачи американских виз членам делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН произойдет срыв, но готова к любому развитию событий, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Российскую делегацию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы комитетов Совфеда и Госдумы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы», – сказал Рябков.
По его словам, «плотная работа» по этим вопросам ведется в Москве и по линии российского посольства в Вашингтоне. При этом поведение американцев непредсказуемо, поэтому «может произойти все что угодно», а Россия готова к любому развитию событий, добавил Рябков. Замглавы МИДа призвал США выполнить свои обязательства, в том числе в вопросе выдачи виз журналистам.
В прошлом году, на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам, а некоторые члены делегации так и не получили виз. В марте 2023 г. Вашингтон отказал в визах российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы.
Генеральная ассамблея ООН была учреждена в 1945 г. и является главным совещательным, директивным и представительным органом всемирной организации, в нее входят все 193 члена ООН. Основная сессия ассамблеи проходит в сентябре – декабре каждого года, а возобновленная – собирается с января по сентябрь в случае необходимости.
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.