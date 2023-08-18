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Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Ведомости

Российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке этой осенью возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, распоряжение о составе делегации подписал президент РФ Владимир Путин.

В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы комитетов Совфеда и Госдумы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Распоряжением также назначены заместители членов делегации, а МИДу поручено утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.

В прошлом году, на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Лавров также возглавлял российскую делегацию. Визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам, а некоторые члены делегации так и не получили виз. В марте 2023 г. Вашингтон отказал в визах российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы.

Генеральная ассамблея ООН была учреждена в 1945 г. и является главным совещательным, директивным и представительным органом всемирной организации, в нее входят все 193 члена ООН. Основная сессия ассамблеи проходит в сентябре – декабре каждого года, а возобновленная – собирается с января по сентябрь в случае необходимости.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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