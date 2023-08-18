Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре
Российскую делегацию на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке этой осенью возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, распоряжение о составе делегации подписал президент РФ Владимир Путин.
В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы комитетов Совфеда и Госдумы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Распоряжением также назначены заместители членов делегации, а МИДу поручено утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.
В прошлом году, на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Лавров также возглавлял российскую делегацию. Визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам, а некоторые члены делегации так и не получили виз. В марте 2023 г. Вашингтон отказал в визах российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы.
Генеральная ассамблея ООН была учреждена в 1945 г. и является главным совещательным, директивным и представительным органом всемирной организации, в нее входят все 193 члена ООН. Основная сессия ассамблеи проходит в сентябре – декабре каждого года, а возобновленная – собирается с января по сентябрь в случае необходимости.
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.