Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

В прошлом году, на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Лавров также возглавлял российскую делегацию. Визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам, а некоторые члены делегации так и не получили виз. В марте 2023 г. Вашингтон отказал в визах российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы.