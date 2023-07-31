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В Кремле заявили, что Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких планов у президента нет», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). 78-я сессия Генассамблеи организации официально начнется в сентябре этого года.

19 июля в пресс-службе южноафриканского президента сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС в ЮАР. Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже Песков уточнил, что Путин примет участие в мероприятиях по видеосвязи.

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Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в африканской республике с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года.

В конце апреля стало известно, что Путин получил приглашение на саммит. При этом визит российского президента осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта ордером на его арест. Как заявлял Песков, президент будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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