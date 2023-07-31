В Кремле заявили, что Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

В конце апреля стало известно, что Путин получил приглашение на саммит. При этом визит российского президента осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта ордером на его арест. Как заявлял Песков, президент будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС.