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Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров», – сказал он.

Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году, Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. 

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О том, что Путин получил приглашение на саммит, стало известно в конце апреля. Однако визит российского лидера осложняется выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. 

Ранее Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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