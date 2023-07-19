В ЮАР сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС

Ранее Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».