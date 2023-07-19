В ЮАР сообщили о решении Путина не ехать на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили в пресс-службе южноафриканского президента.
«По обоюдному согласию, президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россия будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», – сказано в сообщении.
В пресс-службе президента ЮАР уточнили, что саммит БРИКС планируют посетить лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года.
О том, что Путин получил приглашение на саммит, стало известно в конце апреля. Однако визит российского лидера осложняется выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
Ранее Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».