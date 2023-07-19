В Кремле опровергли угрозы ЮАР войной при попытке ареста Путина

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ранее в Кремле заявляли, что решения МУС не имеют юридической силы. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).