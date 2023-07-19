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Политика

В Кремле опровергли угрозы ЮАР войной при попытке ареста Путина

Ведомости

Москва не делала сигналов о том, что арест президента России равносилен объявлению войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента ЮАР о том, что арест президента был бы равносилен объявлению войны России, и Москва ясно дала это понять.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Ничего здесь никому объяснять не нужно», – подчеркнул Песков.

18 июля СМИ со ссылкой на документы, направленные в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг, сообщили, что президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил, что «Россия ясно дала понять, что арест президента Путина был бы объявлением войны России», а ЮАР этого не хочет.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ранее в Кремле заявляли, что решения МУС не имеют юридической силы. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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