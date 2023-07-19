В Кремле опровергли угрозы ЮАР войной при попытке ареста Путина
Москва не делала сигналов о том, что арест президента России равносилен объявлению войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента ЮАР о том, что арест президента был бы равносилен объявлению войны России, и Москва ясно дала это понять.
«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Ничего здесь никому объяснять не нужно», – подчеркнул Песков.
18 июля СМИ со ссылкой на документы, направленные в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг, сообщили, что президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил, что «Россия ясно дала понять, что арест президента Путина был бы объявлением войны России», а ЮАР этого не хочет.
17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ранее в Кремле заявляли, что решения МУС не имеют юридической силы. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).