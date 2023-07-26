Путин сообщил об увеличении расчетов в национальных валютах между членами БРИКС
Новый банк развития (НБР) БРИКС может сыграть заметную роль в развитии отношений стран БРИКС в области расчетов в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом банка Дилмой Руссефф.
«Между нашими странами в БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. В этой связи, мне кажется, банк тоже может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений нашей совместной деятельности», – уточнил президент.
Путин подчеркнул, что Россия является хорошим участником организации. «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим», – уточнил президент.
Глава НБР согласилась, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчеты в национальных валютах. Стратегия развития организации предусматривает, что с 2022 по 2026 г. порядка 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках. Она указала на важность привлечения средств в разных валютах, не только в долларах и евро.
Руссефф подчеркнула, что Россия является важным партнером банка. По ее словам, НБР должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира. Следующий саммит БРИКС будет важным для банка, так как будут решаться вопросы о расширении организации за счет принятия стран развивающегося мира.
На встрече российский президент также пояснил, что члены БРИКС не дружат против кого-то, а работают в интересах стран, в том числе и в вопросах финансов.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».