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Экономика

Путин сообщил об увеличении расчетов в национальных валютах между членами БРИКС

Ведомости

Новый банк развития (НБР) БРИКС может сыграть заметную роль в развитии отношений стран БРИКС в области расчетов в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом банка Дилмой Руссефф.

«Между нашими странами в БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. В этой связи, мне кажется, банк тоже может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений нашей совместной деятельности», – уточнил президент.

Путин подчеркнул, что Россия является хорошим участником организации. «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим», – уточнил президент.

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Глава НБР согласилась, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчеты в национальных валютах. Стратегия развития организации предусматривает, что с 2022 по 2026 г. порядка 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках. Она указала на важность привлечения средств в разных валютах, не только в долларах и евро.

Руссефф подчеркнула, что Россия является важным партнером банка. По ее словам, НБР должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира. Следующий саммит БРИКС будет важным для банка, так как будут решаться вопросы о расширении организации за счет принятия стран развивающегося мира.

На встрече российский президент также пояснил, что члены БРИКС не дружат против кого-то, а работают в интересах стран, в том числе и в вопросах финансов.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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