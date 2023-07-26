Путин сообщил об увеличении расчетов в национальных валютах между членами БРИКС

Глава НБР согласилась, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчеты в национальных валютах. Стратегия развития организации предусматривает, что с 2022 по 2026 г. порядка 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках. Она указала на важность привлечения средств в разных валютах, не только в долларах и евро.