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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава российского МИДа выступит на сессии 24 сентября. Кроме того, Лавров планирует провести около 20 двусторонних встреч с политиками и главами МИД ряда государств. Также министр поговорит с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как пишет агентство, ожидается, что на полях ГА ООН обсудят продолжающийся конфликт на Украине, а также продовольственный и энергетический кризисы, вызванные санкциями против России.

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

Визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам. 13 сентября МИД РФ сообщил, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. На следующий день постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что визы не получила большая часть российской делегации, которая планировала принять участие в ГА ООН. 

Позднее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена настаивать на запуске генсекретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за проблем с визами. 

19 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что большая часть российской организации все же получила визы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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