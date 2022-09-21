Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Визит российской делегации долго оставался под вопросом, поскольку США задерживали выдачу виз дипломатам. 13 сентября МИД РФ сообщил, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. На следующий день постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что визы не получила большая часть российской делегации, которая планировала принять участие в ГА ООН.