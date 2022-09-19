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США выдали визы большей части делегации России на Генассамблею ООН

Ведомости

Большинство участников российской делегации получили визы для поездки в Нью-Йорк, где проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Значительная часть виз выдана, но еще не все», – сказал он.

Дипломат добавил, что Россия сейчас прорабатывает «логистику визита».

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. 13 сентября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

14 сентября постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что США не выдали визы большей части российской делегации, планировавшей принять участие в Генассамблее ООН. Он отказался «спекулировать» в ответ на вопрос журналистов, может ли невыдача виз привести к отсутствию российской делегации на заседании, и предложил дождаться результатов.

Позднее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена настаивать на запуске генсекретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США в связи с проблемами с визами.

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Ранее по теме: Полянский: РФ будет настаивать на арбитраже против США из-за проблем с визами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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