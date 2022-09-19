США выдали визы большей части делегации России на Генассамблею ООН

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. 13 сентября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.