Газета
Политика

Полянский: РФ будет настаивать на арбитраже против США из-за проблем с визами

Ведомости

Проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам остаются нерешенными, поэтому РФ намерена настаивать на запуске генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США. Об этом «РИА Новости» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю», — сказал Полянский.

По мнению заместителя постпреда, обозначенные Генассамблеей ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения проблем уже прошли, а Гутерриш до сих пор не начал арбитражную процедуру. Мандат на это от ГА у генсека есть, поэтому Москва продолжит «настаивать на его выполнении», отметил Полянский.

Ранее по теме: МИД запретил въезд в Россию 41 гражданину Австралии

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. 14 сентября постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что США не выдали визы большей части российской делегации, планировавшей принять участие в Генассамблее ООН. Он отказался «спекулировать» в ответ на вопрос журналистов, может ли невыдача виз привести к отсутствию российской делегации на заседании, и предложил дождаться результатов.

13 сентября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против Сергея Лаврова. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери министра. После начала спецоперации России на Украине он также попал в санкционный список Японии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных