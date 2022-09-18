Полянский: РФ будет настаивать на арбитраже против США из-за проблем с визами
Проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам остаются нерешенными, поэтому РФ намерена настаивать на запуске генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем арбитража против США. Об этом «РИА Новости» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю», — сказал Полянский.
По мнению заместителя постпреда, обозначенные Генассамблеей ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения проблем уже прошли, а Гутерриш до сих пор не начал арбитражную процедуру. Мандат на это от ГА у генсека есть, поэтому Москва продолжит «настаивать на его выполнении», отметил Полянский.
77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. 14 сентября постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что США не выдали визы большей части российской делегации, планировавшей принять участие в Генассамблее ООН. Он отказался «спекулировать» в ответ на вопрос журналистов, может ли невыдача виз привести к отсутствию российской делегации на заседании, и предложил дождаться результатов.
13 сентября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.
США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против Сергея Лаврова. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери министра. После начала спецоперации России на Украине он также попал в санкционный список Японии.