Полянский: РФ будет настаивать на арбитраже против США из-за проблем с визами

По мнению заместителя постпреда, обозначенные Генассамблеей ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения проблем уже прошли, а Гутерриш до сих пор не начал арбитражную процедуру. Мандат на это от ГА у генсека есть, поэтому Москва продолжит «настаивать на его выполнении», отметил Полянский.