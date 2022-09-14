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Небензя: США не выдали визы большей части российской делегации

Ведомости

США не выдали визы большей части российской делегации, планировавшей принять участие в Генассамблее ООН, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю.

«Части делегации, которая летит с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], визы выдали, а большей части, которая летит с министром, визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», – сказал он.

Небензя отказался «спекулировать» в ответ на вопрос журналистов, может ли невыдача виз привести к отсутствию российской делегации на заседании, и предложил дождаться результатов.

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке. 13 сентября в министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили, что США выдали главе ведомства Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки. В состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против российского министра. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери Сергея Лаврова. После начала спецоперации России на Украине министр также попал в санкционный список Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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