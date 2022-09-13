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МИД сообщил о получении Лавровым визы для участия в Генассамблее ООН

Ведомости

США выдали министру иностранных дел России Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки в Нью-Йорк, где в сентябре проходит 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», – сказали там.

При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что визы скоро получат и другие участники делегации.

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке, в состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против российского министра. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери Сергея Лаврова. После начала спецоперации России на Украине министр также попал в санкционный список Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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