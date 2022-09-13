МИД сообщил о получении Лавровым визы для участия в Генассамблее ООН

77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке, в состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.