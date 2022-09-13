МИД сообщил о получении Лавровым визы для участия в Генассамблее ООН
США выдали министру иностранных дел России Сергею Лаврову и ряду членов российской делегации визы для поездки в Нью-Йорк, где в сентябре проходит 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», – сказали там.
При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что визы скоро получат и другие участники делегации.
77-я сессия Генассамблеи проходит с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке, в состав российской делегации помимо Лаврова также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.
США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против российского министра. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери Сергея Лаврова. После начала спецоперации России на Украине министр также попал в санкционный список Японии.
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