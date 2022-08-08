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Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

В состав делегации также включены замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи пройдет с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных