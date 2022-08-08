Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

В состав делегации также включены замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.