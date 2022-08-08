Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре
Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.
В состав делегации также включены замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и др.
77-я сессия Генеральной Ассамблеи пройдет с 13 по 27 сентября в Нью-Йорке.
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