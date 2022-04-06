США ввели санкции против Медведева, Мишустина и совершеннолетних детей Путина
США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«[Вводятся] полные блокирующие санкции в отношении российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина», — следует из сообщения.
Минфин США объявил также о персональных санкциях против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В общей сложности в новый санкционный список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др.
Санкции подразумевают блокировку активов на территории США при их наличии и запрет на въезд.
США и Евросоюз начали вводить персональные и экономические санкции после начала военной спецоперации на Украине. Так, была заморожена почти половина золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд), были введены блокирующие санкции против российских банков, госкомпаний, политиков и бизнесменов.