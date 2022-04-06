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США ввели санкции против Медведева, Мишустина и совершеннолетних детей Путина

Ведомости

США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте Белого дома. 

«[Вводятся] полные блокирующие санкции в отношении российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина», — следует из сообщения. 

Минфин США объявил также о персональных санкциях против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В общей сложности в новый санкционный список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др. 

Санкции подразумевают блокировку активов на территории США при их наличии и запрет на въезд. 

США и Евросоюз начали вводить персональные и экономические санкции после начала военной спецоперации на Украине. Так, была заморожена почти половина золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд), были введены блокирующие санкции против российских банков, госкомпаний, политиков и бизнесменов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных