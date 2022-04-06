США ввели санкции против Медведева, Мишустина и совершеннолетних детей Путина

«[Вводятся] полные блокирующие санкции в отношении российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина», — следует из сообщения.