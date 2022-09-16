МИД запретил въезд в Россию 41 гражданину Австралии
Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры ввело персональные санкции в отношении 41 гражданина Австралии, следует из заявления ведомства.
«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в заявлении.
Ограничения коснулись в том числе главного технического директора компании DroneShield Ангуса Бина, директора военно-промышленного предприятия Thales Australia Гари Доунсона, а также журналистов Sky News, ABC, Australian, 9News и других изданий.
Ранее МИД ввел санкции в отношении представителей силовых структур, погранслужбы и компаний — подрядчиков оборонного сектора Австралии. В частности, в санкционном списке фигурируют заместители министра внутренних дел Марк Эблонг, Эндрю Кеффорд, Черил-энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс, Питер Вервер, топ-менеджеры компании Serco Бен Бэйот, Гэрри Браун, Майкл Стриклэнд, Клинт Томас, Питер Виллинг и др.
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