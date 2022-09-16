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МИД запретил въезд в Россию 41 гражданину Австралии

Ведомости

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры ввело персональные санкции в отношении 41 гражданина Австралии, следует из заявления ведомства.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в заявлении.

Ограничения коснулись в том числе главного технического директора компании DroneShield Ангуса Бина, директора военно-промышленного предприятия Thales Australia Гари Доунсона, а также журналистов Sky News, ABC, Australian, 9News и других изданий.

Ранее МИД ввел санкции в отношении представителей силовых структур, погранслужбы и компаний — подрядчиков оборонного сектора Австралии. В частности, в санкционном списке фигурируют заместители министра внутренних дел Марк Эблонг, Эндрю Кеффорд, Черил-энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс, Питер Вервер, топ-менеджеры компании Serco Бен Бэйот, Гэрри Браун, Майкл Стриклэнд, Клинт Томас, Питер Виллинг и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных