СМИ: Зеленский может оказаться за одним столом с россиянами на заседании СБ ООН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе. Он может оказаться за одним столом с российской делегацией, сообщила газета Politico со ссылкой на западного дипломата.
Издание отметило, что группу представителей России на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. По предварительным данным, он тоже может принять участие в заседании Совбеза.
Зеленский планирует выступить в ООН 19 сентября, добавила газета. Украинский лидер собирается запросить международную поддержку по «мирному плану» и обсудить варианты выхода из продовольственного кризиса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил о намерении обсудить возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что поднимет эти вопросы при личных встречах, которые должны пройти на следующей неделе.