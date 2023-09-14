СМИ: Зеленский может оказаться за одним столом с россиянами на заседании СБ ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил о намерении обсудить возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что поднимет эти вопросы при личных встречах, которые должны пройти на следующей неделе.