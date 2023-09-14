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СМИ: Зеленский может оказаться за одним столом с россиянами на заседании СБ ООН

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе. Он может оказаться за одним столом с российской делегацией, сообщила газета Politico со ссылкой на западного дипломата.

Издание отметило, что группу представителей России на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. По предварительным данным, он тоже может принять участие в заседании Совбеза. 

Зеленский планирует выступить в ООН 19 сентября, добавила газета. Украинский лидер собирается запросить международную поддержку по «мирному плану» и обсудить варианты выхода из продовольственного кризиса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил о намерении обсудить возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что поднимет эти вопросы при личных встречах, которые должны пройти на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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