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Гутерриш обсудит возобновление зерновой сделки с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудит планы по возобновлению зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, он проведет с ними личные встречи на следующей неделе.

«Я продолжаю быть нацеленным на то, чтобы сделать все возможное для возобновления черноморской зерновой инициативы, экспорта украинского продовольствия и продолжения нашей работы по смягчению санкций в отношении российских продуктов и удобрений», – отметил Гутерриш (цитата по ТАСС).

Генсек ООН подчеркнул, что встретится с каждым из трех политиков отдельно в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которая пройдет с 19 по 23 сентября.

Ранее Гутерриш потребовал прекратить атаковать гражданские суда в Черном море. Он также подчеркнул, что удары по портам мешают возобновлению зерновой сделки и снижают мотивацию других стран участвовать в экспорте российского продовольствия.

Ранее по теме: Генсек ООН потребовал прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

Зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Россия сообщила Турции, Украине и ООН о нежелании ее продлевать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках сделки, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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