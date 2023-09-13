Гутерриш обсудит возобновление зерновой сделки с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудит планы по возобновлению зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, он проведет с ними личные встречи на следующей неделе.
«Я продолжаю быть нацеленным на то, чтобы сделать все возможное для возобновления черноморской зерновой инициативы, экспорта украинского продовольствия и продолжения нашей работы по смягчению санкций в отношении российских продуктов и удобрений», – отметил Гутерриш (цитата по ТАСС).
Генсек ООН подчеркнул, что встретится с каждым из трех политиков отдельно в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которая пройдет с 19 по 23 сентября.
Ранее Гутерриш потребовал прекратить атаковать гражданские суда в Черном море. Он также подчеркнул, что удары по портам мешают возобновлению зерновой сделки и снижают мотивацию других стран участвовать в экспорте российского продовольствия.
Зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Россия сообщила Турции, Украине и ООН о нежелании ее продлевать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках сделки, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.