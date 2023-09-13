Гутерриш обсудит возобновление зерновой сделки с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Зерновая сделка прекратила действовать с 18 июля. Россия сообщила Турции, Украине и ООН о нежелании ее продлевать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Россией в рамках сделки, несмотря на призывы ООН. Также он сообщал, что большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.