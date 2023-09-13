Генсек ООН потребовал прекратить атаки на гражданские суда в Черном море
Необходимо остановить атаки против связанной с экспортом продовольствия инфраструктуры и гражданских судов в Черном море, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«В настоящий момент, я считаю, чрезвычайно важно остановить любые атаки, направленные против продовольственных запасов, инфраструктуры, связанной с экспортом продовольствия, а также на любые гражданские суда в Черном море», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Гутерриша, сообщения об атаках на портовую инфраструктуру не способствуют восстановлению зерновой сделки и снижают в других частях мира готовность способствовать экспорту российского продовольствия.
В начале августа украинское учреждение «Госгидрография» опубликовало предупреждение, в котором объявило акватории шести российских портов «зоной военной угрозы». Речь идет о портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.
5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины. Комментируя атаку, в МИД РФ подчеркнули, что действия Киева не останутся без ответа.
17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.