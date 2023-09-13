Генсек ООН потребовал прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.