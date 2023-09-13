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Политика

Генсек ООН потребовал прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

Ведомости

Необходимо остановить атаки против связанной с экспортом продовольствия инфраструктуры и гражданских судов в Черном море, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В настоящий момент, я считаю, чрезвычайно важно остановить любые атаки, направленные против продовольственных запасов, инфраструктуры, связанной с экспортом продовольствия, а также на любые гражданские суда в Черном море», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Гутерриша, сообщения об атаках на портовую инфраструктуру не способствуют восстановлению зерновой сделки и снижают в других частях мира готовность способствовать экспорту российского продовольствия.

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В начале августа украинское учреждение «Госгидрография» опубликовало предупреждение, в котором объявило акватории шести российских портов «зоной военной угрозы». Речь идет о портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины. Комментируя атаку, в МИД РФ подчеркнули, что действия Киева не останутся без ответа.

17 июля Россия покинула зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. Решение было обусловлено невыполнением второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на экспорт российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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