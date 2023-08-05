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Политика

Украина заявила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов

Ведомости

Украинское учреждение «Госгидрография» опубликовало предупреждение, в котором объявило акватории шести российских портов «зоной военной угрозы». Об этом сообщается на сайте организации.

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», – говорится в сообщении.

Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены.

2 августа Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, они были уничтожены.

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19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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