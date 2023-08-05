Украина заявила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
Украинское учреждение «Госгидрография» опубликовало предупреждение, в котором объявило акватории шести российских портов «зоной военной угрозы». Об этом сообщается на сайте организации.
«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», – говорится в сообщении.
Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены.
2 августа Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, они были уничтожены.
19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.