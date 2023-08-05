Танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливе

Танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливеПо предварительным данным, это могло произойти из-за атаки дронов
Танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки дрона, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.
Оперативный дежурный получил донесение о произошедшем от Морского спасательно-координационного центра Новороссийска (МСКЦ) в 00:28 мск 5 августа, пробоина была получена в 23:20 мск 4 августа.
По данным Росморречфлота, экипаж судна составляет 11 человек, пострадавших нет. «Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО (машинное отделение. – "Ведомости"). В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс". Координатором на месте спасательной операции назначен капитан СБС «Меркурий», – говорится в сообщении Росморречфлота.
В службе отметили, что поступление заборной воды было прекращено к 01:01 мск, работы продолжались и к 4:00 мск.
«РИА Новости» со ссылкой на МСКЦ Новороссийска сообщает, что «изменений нет, [танкер] стоит на месте». «Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны», – сказал собеседник агентства.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале ночью сообщал о том, что гражданское судно было атаковано морскими дронами. «По предварительной информации, в результате атаки морскими дронами террористов УГИЛ в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер "Сиг" (SIG)», – писал он. По его данным, танкер находился на якорной стоянке 471 в 32 морских милях от Керченского пролива.
«Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе н. п. Яковенково недалеко от Крымского моста», – сообщал Рогов.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале также сообщал, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, «к Крымскому мосту отношения не имели». «Еще раз: атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе – не было», – писал он. Также Крючков отмечал, что «крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки». «Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание», – отмечал советник главы Крыма.
2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась морскими дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. 28 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива.