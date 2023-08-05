Танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливе

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале также сообщал, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, «к Крымскому мосту отношения не имели». «Еще раз: атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе – не было», – писал он. Также Крючков отмечал, что «крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки». «Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание», – отмечал советник главы Крыма.