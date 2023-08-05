Газета
Политика

Танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливе

По предварительным данным, это могло произойти из-за атаки дронов
Анна Нараева
Фото изнутри танкера / t.me/bazabazon

Танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки дрона, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.

Оперативный дежурный получил донесение о произошедшем от Морского спасательно-координационного центра Новороссийска (МСКЦ) в 00:28 мск 5 августа, пробоина была получена в 23:20 мск 4 августа.

По данным Росморречфлота, экипаж судна составляет 11 человек, пострадавших нет. «Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО (машинное отделение. – "Ведомости"). В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс". Координатором на месте спасательной операции назначен капитан СБС «Меркурий», – говорится в сообщении Росморречфлота.

В службе отметили, что поступление заборной воды было прекращено к 01:01 мск, работы продолжались и к 4:00 мск.

«РИА Новости» со ссылкой на МСКЦ Новороссийска сообщает, что «изменений нет, [танкер] стоит на месте». «Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны», – сказал собеседник агентства.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале ночью сообщал о том, что гражданское судно было атаковано морскими дронами. «По предварительной информации, в результате атаки морскими дронами террористов УГИЛ в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер "Сиг" (SIG)», – писал он. По его данным, танкер находился на якорной стоянке 471 в 32 морских милях от Керченского пролива.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе н. п. Яковенково недалеко от Крымского моста», – сообщал Рогов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале также сообщал, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, «к Крымскому мосту отношения не имели». «Еще раз: атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе – не было», – писал он. Также Крючков отмечал, что «крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки». «Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание», – отмечал советник главы Крыма.

2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась морскими дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. 28 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных