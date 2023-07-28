Газета
Общество

Минобороны запретило маломерным судам проход в Керченском проливе

Ведомости

Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ограничения действуют в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под них попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, уточнили в оперштабе. При этом запрет не действует для кораблей Военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.

Кроме того, ведомство запретило постановки на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы.

Оперштаб предупредил, что транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено только в светлое время суток согласно графику и после проведения досмотров.

27 июля ФСБ сообщила, что сотрудники службы обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На его борту и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила.

19 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что работу Керченской паромной переправы будут ограничивать с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных