Минобороны запретило маломерным судам проход в Керченском проливе

Ограничения действуют в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под них попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, уточнили в оперштабе. При этом запрет не действует для кораблей Военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.