Минобороны запретило маломерным судам проход в Керченском проливе
Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ограничения действуют в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под них попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, уточнили в оперштабе. При этом запрет не действует для кораблей Военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.
Кроме того, ведомство запретило постановки на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы.
Оперштаб предупредил, что транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено только в светлое время суток согласно графику и после проведения досмотров.
27 июля ФСБ сообщила, что сотрудники службы обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На его борту и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила.
19 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что работу Керченской паромной переправы будут ограничивать с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт.